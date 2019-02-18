ما صحة خبر وفاة عبدالله بن فيصل بن تركي؟

أعلن في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن وفاة عبدالله بن فيصل بن تركي رئيس النادي الاهلي الاسبق لكرة القدم، بحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب نجل المتوفى عبر تويتر:" اللهم تغمد والدنا المحبوب " الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز " بواسع رحمتك وعفوك ومغفرتك ، وأسكنه فسيح جناتك".

كما كتب سلطان بن ناصر:" اللهم اغفر لعبدك عبدالله بن فيصل بن تركي وارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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والأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الأول آل سعود الابن الثاني للأمير فيصل بن تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود ولد بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية عام 1945.

ترأس نادي الأهلي السعودي أكثر من مرة وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف ووالدته الأميرة جوزاء بنت محمد بن غضبان بن ثامر الوجعان من شمر والتي لم تنجب غيره.

الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي هو أحد أعضاء هيئة البيعة السعودية بعد وفاة أخيه الأمير تركي بن فيصل بن تركي الأول آل سعود