قطر تكشف حقيقة تسلمها رسالة من السعودية

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر الأمن المنعقد في مدينة ميونخ، الألمانية، أمس الأحد، إن بلاده لم تتلق دعوة من السعودية لحضور القمة الخليجية.

وأضاف: "دعينا للمشاركة في القمة الخليجية من قبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وليس من قبل المسؤولين السعوديين، وعادة هذا هو العرف، الدولة المستضيفة هي التي توجه دعوة، لذلك شاركنا في مستوى منخفض".

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من خادم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن دعوة سموه لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري".

وأشارت إلى أنه قام بتسليم الرسالة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية له.