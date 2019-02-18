الأوقاف تنهي استئجار حافلات نقل الحجاج إلى السعودية

أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الإثنين، إجراءاتها لاستئجار حافلات نقل حجاج فلسطين إلى الأراضي السعودية أداء فريضة الحج للعام 2019.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء عملت على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة ب فتح عطاء النقل الخارجي لموسم الحج القادم والكشف على الحافلات، وفقاً لما ذكرته الوكالة الرسمية.

وقال:" تم هذا العام استئجار حافلات حديثة موديل 2011 فما فوق، وحافلات vip30 راكب لأول مرة، وسيتم اتاحة المجال أمام الحاج اختيار البرنامج الذي يختاره مقابل تكلفة مالية تضاف إلى البرنامج" .

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وأشار أبو الرب إلى أن الوزارة تعمل وبشكل مباشر على اختبار الخدمات الخاصة برحلة الحاج، وتحرص على اختيار الأجود، والذي يحقق راحة الحاج ويوفر كل متطلبات الأمان على مبدأ الأخذ بالأسباب.

وبين أن الوزارة تراعي مصادفة موسم الحج هذا العام في ذروة فصل الصيف، ما يستدعي ضرورة توفير حافلات حديثه ومكيفة، إضافة إلى سكن قريب تتوفر فيه خدمات التكييف والقرب من الحرم، والعمل على توفير الخدمات الإضافية على المشاعر في جبل عرفات ومشعر منى.

يذكر أن لجنه استئجار الحافلات تابعت موضوع الاستئجار في العاصمة الأردنية عمّان، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، وبمشاركة سكرتير أول بسام حجاوي.