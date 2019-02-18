عمران خان: ابن سلمان كسب القلوب

عقب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على كلمات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية ".

وغرد خان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الأمير محمد بن سلمان كسب القلوب، عندما أخبرني "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية"، وذلك بعدما طلبت منه أن يعامل 2.5 عامل باكستاني يعملون في السعودية، كما لو أنهم مواطنين من بلاده".

وطلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من ولي العهد السعودي، السماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية، إلى جانب مناشدته لاتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة في المملكة، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

ورد الأمير محمد بن سلمان على طلب رئيس الوزراء الباكستاني، بالقول: "اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية، سنفعل كل ما في وسعنا في هذا الجانب".

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وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى إسلام آباد، مساء أمس الأحد، في زيارة رسمية، على رأس وفد من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين هي الأولى منذ توليه ولاية العهد في 2017.

وقال ابن سلمان إن المملكة وقعت اتفاقيات بـ20 مليار دولار مع باكستان. وأضاف أن أمام باكستان مستقبل باهر وأنها ستصبح دولة قوية في المستقبل القريب.

وتابع: "سيكون هناك مئة مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطور أكبر في هذا المجال". واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديا وسياسيا، وأمنيا أيضا، ونؤمن بهذه المنطقة ولذلك نستثمر فيها، وسيكون لدينا شرق أوسط عظيم تحيطه باكستان".