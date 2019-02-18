السعودية اليوم / تونس وغانا توقعان 3 اتفاقيات تعاون



تونس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

وقعت تونس وغانا ثلاث اتفاقيات تعاون في المجالات السياسية والصحية والتعليمية والزراعية.

وتنص الاتفاقيات التي وقعها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيرته الغانية إيوركور بوتشواي بالعاصمة التونسية اليوم، على وضع الإطار القانوني للمشاورات السياسية بين الجانبين وإحداث لجنة مشتركة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي في المجالات الصحية والتعليمية والزراعية.

// انتهى //

16:41ت م

0211



تونس 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسوقعت تونس وغانا ثلاث اتفاقيات تعاون في المجالات السياسية والصحية والتعليمية والزراعية.وتنص الاتفاقيات التي وقعها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيرته الغانية إيوركور بوتشواي بالعاصمة التونسية اليوم، على وضع الإطار القانوني للمشاورات السياسية بين الجانبين وإحداث لجنة مشتركة بين البلدين ودعم التعاون الثنائي في المجالات الصحية والتعليمية والزراعية.// انتهى //16:41ت م0211

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