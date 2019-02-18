السعودية اليوم / مصرع ثمانية عناصر من الميليشيا الحوثية شمال محافظة صعـدة اليمنية



صعـدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

لقي ثمانية عناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران مصرعهم وأصيب آخرين الليلة الماضية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح الناطق الإعلامي لمحور آزال المقدم فائز الصعدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن الجيش الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في باقم بمحافظة صعدة، مؤكداً مقتل 8 عناصر من الميليشيا الحوثية, فيما أصيب آخرين بجروح مختلفة.

وأشار الصعدي إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم الميليشيا بحشدها إلى جبهة باقم.

// انتهى //

16:17ت م

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صعـدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسلقي ثمانية عناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران مصرعهم وأصيب آخرين الليلة الماضية في جبهة باقم شمال محافظة صعدة شمال اليمن.وأوضح الناطق الإعلامي لمحور آزال المقدم فائز الصعدي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن الجيش الوطني اليمني أفشل محاولة تسلل للميليشيا الحوثية في باقم بمحافظة صعدة، مؤكداً مقتل 8 عناصر من الميليشيا الحوثية, فيما أصيب آخرين بجروح مختلفة.وأشار الصعدي إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف ما تبقى من التجمعات التي كانت تقوم الميليشيا بحشدها إلى جبهة باقم.// انتهى //16:17ت م0206

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