السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس وزراء باكستان إثر مغادرته باكستان



اسلام أباد 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

دولة السيد / عمران خان حفظه الله

رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

// انتهى //

16:12ت م

0205



اسلام أباد 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لدولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، إثر مغادرته باكستان، فيما يلي نصها:دولة السيد / عمران خان حفظه اللهرئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلاميةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء// انتهى //16:12ت م0205

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