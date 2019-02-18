السعودية اليوم / أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء



جيزان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم , معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بمعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء , مؤكدًا أهمية أعمال الهيئة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها , وتضافر الجهود والتعاون التام بين فرع الهيئة العامة للإحصاء وبقية الجهات الحكومية بالمنطقة لتحقيق النتائج المرجوة والتحقيق الأهداف المرجوة.

واطلع سموه خلال اللقاء دليل خدمات المنطقة والذي تضمن المعلومات الاحصائية عن كافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لوضع واعتماد كافة الخطط التنموية الشامة في المنطقة والمحافظات والمراكز.

من جانبه أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة , وما استمع إليه من توجيهات , منوهاً بمتابعة سموه لكافة الأعمال والخدمات التي يقدمها فرع الهيئة بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة الدكتور بكر بن علي حمزة.

// انتهى//

15:41ت م

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جيزان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم , معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بمعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء , مؤكدًا أهمية أعمال الهيئة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها , وتضافر الجهود والتعاون التام بين فرع الهيئة العامة للإحصاء وبقية الجهات الحكومية بالمنطقة لتحقيق النتائج المرجوة والتحقيق الأهداف المرجوة.واطلع سموه خلال اللقاء دليل خدمات المنطقة والذي تضمن المعلومات الاحصائية عن كافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لوضع واعتماد كافة الخطط التنموية الشامة في المنطقة والمحافظات والمراكز.من جانبه أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء عن سعادته بزيارة المنطقة ولقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة , وما استمع إليه من توجيهات , منوهاً بمتابعة سموه لكافة الأعمال والخدمات التي يقدمها فرع الهيئة بالمنطقة.حضر اللقاء وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة الدكتور بكر بن علي حمزة.// انتهى//15:41ت م0188

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