السعودية اليوم / عمل الأحساء يحصد المركز الأول للتسوية الودية وتعميده مركزاً للتدريب



الدمام 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

انطلقت أمس، المرحلة الأولى للدورة التدريبية الخاصة بالتسوية العمالية بمكتب العمل في محافظة الأحساء، بعد اعتماده كمركز تدريبي للتسوية على مستوى المملكة، وذلك نتيجة لحصوله على المركز الأول فيما يتعلق بالخلافات العمالية.

وأوضح مدير مكتب العمل بالمحافظة عبد العزيز المغنم، أن هذا المركز سيكون داعما ومؤسسا للعمل في أقسام التسوية العمالية، لعرض التجارب، كما أنه الأمر الذي يساهم في تبادل الخبرات وتذليل الصعوبات.

وبين المغنم أنه تم اعتماد سياسة التدرج في استقبال العملاء لأقسام التسوية، كما تم أتخاذ الخصوصية في استقبال العميل وتلقي شكواه ومتابعتها مع الطرفين الموظف وجهة عمله، في بيئة عمل مهيئة وموظفين أكفاء.

يذكر أن اقسام التسوية العمالية على مستوى المملكة تُعنى بالخلافات بين الموظف وجهة العمل فيما يتعلق بالأجور، والإجازات، وعقود العمل، وإنهاء العقود والمستحقات المالية.

// انتهى //

15:35ت م

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الدمام 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسانطلقت أمس، المرحلة الأولى للدورة التدريبية الخاصة بالتسوية العمالية بمكتب العمل في محافظة الأحساء، بعد اعتماده كمركز تدريبي للتسوية على مستوى المملكة، وذلك نتيجة لحصوله على المركز الأول فيما يتعلق بالخلافات العمالية.وأوضح مدير مكتب العمل بالمحافظة عبد العزيز المغنم، أن هذا المركز سيكون داعما ومؤسسا للعمل في أقسام التسوية العمالية، لعرض التجارب، كما أنه الأمر الذي يساهم في تبادل الخبرات وتذليل الصعوبات.وبين المغنم أنه تم اعتماد سياسة التدرج في استقبال العملاء لأقسام التسوية، كما تم أتخاذ الخصوصية في استقبال العميل وتلقي شكواه ومتابعتها مع الطرفين الموظف وجهة عمله، في بيئة عمل مهيئة وموظفين أكفاء.يذكر أن اقسام التسوية العمالية على مستوى المملكة تُعنى بالخلافات بين الموظف وجهة العمل فيما يتعلق بالأجور، والإجازات، وعقود العمل، وإنهاء العقود والمستحقات المالية.// انتهى //15:35ت م0182

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