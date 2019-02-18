

نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

رأس محافظ حبونا بمنطقة نجران عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة، للعالم المالي الجاري.

وعرض رئيس بلدية المحافظة المشروعات التي إنجازها، والمشروعات الجاري تنفيذها، مع توضيح أسباب تعثر بعضها، والحلول التي جرى اتخاذها لتجاوزها, فيما قدم مدير مكتب خدمات المياه, الخطة المستقبلية لتعزيز الثروة المائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمشروعات المعتمدة لهذا الشأن.

// انتهى //

15:35ت م

0181



نجران 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسرأس محافظ حبونا بمنطقة نجران عبدالله بن مبارك بن زامان اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بالمحافظة، للعالم المالي الجاري.وعرض رئيس بلدية المحافظة المشروعات التي إنجازها، والمشروعات الجاري تنفيذها، مع توضيح أسباب تعثر بعضها، والحلول التي جرى اتخاذها لتجاوزها, فيما قدم مدير مكتب خدمات المياه, الخطة المستقبلية لتعزيز الثروة المائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، والمشروعات المعتمدة لهذا الشأن.// انتهى //15:35ت م0181

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انعقاد المجلس المحلي بمحافظة حبونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.