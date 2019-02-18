شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "فرمان خان" .. باكستاني أنقذ حياة 14 شخصا في جدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد فرمان علي خان وذلك في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد.

وصدر التوجيه أثناء زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية باكستان الإسلامية، مما يبرز الاهتمام والتقدير الشخصي لسموه الكريم بأسرة فرمان خان، نظير ما قدم من عمل بطولي مشرف، وتأكيداً على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات.

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وأصبح الشهيد فرمان علي خان"، أصبح ذائع الصيت في محافظة جدة، وربما في مختلف مدن المملكة، إذ تناقل المجتمع بشرائحه كافة القصة الإنسانية التي كان بطلها، كما أنه كرم من جهات عدة، وقدمت جامعة الملك سعود منحة دراسية كاملة لشقيقه لدراسة اللغة في معهد اللغة العربية، وذلك قبل أن يلتحق بكليات الجامعة المختلفة.

وتمكن الشهيد "فارمان: من إنقاذ 14 شخصاً من الغرق خلال السيول التي اجتاحت محافظة جدة في ذلك العام، ومنح الشهيد فرمان علي خان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وذلك بعد موافقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ جرفته السيول واستشهد بعد أن نفذ عمليات إنقاذ بطولية.

فرمان كان حديث المغردين على "تويتر"، خلال هذه الفترة؛ حيث أغلق بقالة "الشفاء" التي يعمل بها في وسط حي الحرازات، وانتقل للعمل منقذاً في وسط السيل الهادر، ونجح حينها في إنقاذ عدد كبير من الأشخاص من السيوا وأصبح محط إعجاب وإحترام كبيرين.