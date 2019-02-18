شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يطلع على أعمال هادفة لتحفيز الاستثمار في المنطقة والان مع التفاصيل

الخليج 365- استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة السفير جمال بالخيور. واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن أعمال الفرع كذلك الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً فيما يتعلق بالحج والعمرة. والتقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس عبدالاله بن مشيط. واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء على أعمال الفرع والهادفة لتحفيز الاستثمار في المنطقة ومحافظاتها وتوفير الفرص الاستثمارية بما يتواءم ورؤية المملكة 2030

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