السعودية | ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس الباكستاني إثر مغادرته باكستان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:17 مساءً, 18 فبراير 2019 م المناطق - واس بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لفخامة الرئيس عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر مغادرته باكستان، فيما يلي نصها :-

فخامة الرئيس / عارف الرحمن علوي حفظه الله

رئيس جمهورية باكستان الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس: لقد أتاحت لنا هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدت على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور، بما يخدم مصلحة البلدين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

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