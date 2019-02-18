شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لدولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، إثر مغادرته باكستان، قال في نصها : يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع دولتكم على متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنياً لدولتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الباكستاني الشقيق استمرار التقدم والرخاء.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري.