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تنفيذ فرضية حريق فى سجن حفر الباطن

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نفذ مدني حفر الباطن فرضية “إطفاء،إنقاذ،إخلاء “في إدارة السجن العام بالمحافظة ، بهدف رفع مستوى الإستعداد والتهيؤ والجاهزية لمواجهة أي طارئ.
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