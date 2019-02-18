شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الفضاء يستقبل سفير دولة اليابان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، اليوم سفير دولة اليابان لدى المملكة السيد تسوكاسا ايمورا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالفضاء والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.