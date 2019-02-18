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رئيس هيئة الفضاء يستقبل سفير دولة اليابان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء، اليوم سفير دولة اليابان لدى المملكة السيد تسوكاسا ايمورا.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالفضاء والتعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.


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