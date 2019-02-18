شكرا لقرائتكم خبر عن 87 مليون ريال مبيعات "تمور الأحساء" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم، أن هذه الأرقام تؤكد على تحقيق الأهداف التصاعدية للمهرجان من حيث تجويد تمور الأحساء وانتشار جغرافيتها التسويقية على مستوى المملكة ودول الخليج الشقيقة.
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