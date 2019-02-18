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87 مليون ريال مبيعات "تمور الأحساء"

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سجلت إحصائية مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، الذي اُختتم أمس، مؤشرات مبيعات مرتفعة بلغت الـ 87 مليون ريال بنسبة مئوية تجاوزت ضعف مبيعات العام الماضي، بينما تجاوز تعداد زائري المهرجان النصف مليون زائر من داخل وخارج المملكة وعدد من الوفود الأجنبية.

وأوضح أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم، أن هذه الأرقام تؤكد على تحقيق الأهداف التصاعدية للمهرجان من حيث تجويد تمور الأحساء وانتشار جغرافيتها التسويقية على مستوى المملكة ودول الخليج الشقيقة.


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