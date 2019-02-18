شكرا لقرائتكم الشبانة يبحث مع نظيره الباكستاني آليات استثمار الإعلام لخدمة القضايا المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة في إسلام آباد اليوم، معالي وزير الإعلام بجمهورية باكستان الإسلامية فؤاد تشودري، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لباكستان.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة للاستفادة من خبرات الجانبين، وآليات استثمار وسائل الإعلام في نقل المحتوى لخدمة القضايا المشتركة.

وتسلم الوزير الشبانة في ختام الاجتماع، هدية تذكارية بهذه المناسبة من نظيره تشودري، ثم التقطت الصور التذكارية.

حضر الاجتماع، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الأستاذ خالد المالك، ومعالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ووكيل الوزارة للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني، عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين والمثقفين.



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