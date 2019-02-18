شكرا لقرائتكم شاهد.. حفاوة طلاب باكستان بالوفد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر عدد من طلاب باكستان عن حفاوتهم باستقبال الوفد السعودي في الطريق المؤدي إلى مقر الرئاسة اليوم.

وتفاعل الطلاب مع موكب الوفد السعودي بالهتافات والأهازيج الشعبية الباكستانية.



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