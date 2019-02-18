شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. الأمير محمد بن سلمان يغادر باكستان بعد زيارة تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بعد زيارة تاريخية تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكان ولي العهد وصل أمس وأقيمت له مراسم استقبال رسمية وشعبية، وشهد توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 20 مليار دولار.

وتم تكريم ولي العهد اليوم من قبل الرئيس الباكستاني عارف علوي الذي منحه وسام نيشان باكستان وهو أعلى وسام مدني في الدولة.



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