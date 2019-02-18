

أبها 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

شكلت أمانة منطقة عسير فريقًا نسائيًا لإدارة التدريب والتطوير في الأمانة والبلديات التابعة لها.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الإدارة الجديدة ستديرها إحدى السيدات المؤهلات مع فريق نسائي متكامل، مشيرًا إلى أنه جرى تعيين أشواق القحطاني مديرة للإدارة كأول امرأة سعودية تشغل منصبًا قياديًا في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة.

وأبان الحميدي أنه جرى تكوين فريق نسائي مختص في هذه الإدارة لمتابعة الجوانب التدريبية والتطويرية في الأمانة والبلديات التابعة لها.

// انتهى //

15:17ت م

0171



أبها 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسشكلت أمانة منطقة عسير فريقًا نسائيًا لإدارة التدريب والتطوير في الأمانة والبلديات التابعة لها.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الإدارة الجديدة ستديرها إحدى السيدات المؤهلات مع فريق نسائي متكامل، مشيرًا إلى أنه جرى تعيين أشواق القحطاني مديرة للإدارة كأول امرأة سعودية تشغل منصبًا قياديًا في أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة.وأبان الحميدي أنه جرى تكوين فريق نسائي مختص في هذه الإدارة لمتابعة الجوانب التدريبية والتطويرية في الأمانة والبلديات التابعة لها.// انتهى //15:17ت م0171

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تشكل فريقًا نسائيًا للتطوير والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.