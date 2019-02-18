السعودية اليوم / اليمن والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي يبحثان أوجه التعاون



كوالالمبور 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

بحث وزير حقوق الانسان اليمني الدكتور محمد عسكر اليوم مع مديرة المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر, أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل منتسبي الاجهزة الامنية والقضائية في مجال العدالة الجنائية وفق نهج حقوق الانسان.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الماليزية وفقاً لوكالة الانباء اليمنية الرسمية الاتفاق على برامج شراكة تدريبية وتعزيز قدرة منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية مما يساعد في تعزيز مهمة هذه الاجهزة وتطبيق معايير حقوق الانسان.

// انتهى //

15:14ت م

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كوالالمبور 13 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسبحث وزير حقوق الانسان اليمني الدكتور محمد عسكر اليوم مع مديرة المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر, أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب وتأهيل منتسبي الاجهزة الامنية والقضائية في مجال العدالة الجنائية وفق نهج حقوق الانسان.وتم خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الماليزية وفقاً لوكالة الانباء اليمنية الرسمية الاتفاق على برامج شراكة تدريبية وتعزيز قدرة منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية مما يساعد في تعزيز مهمة هذه الاجهزة وتطبيق معايير حقوق الانسان.// انتهى //15:14ت م0163

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