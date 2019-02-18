السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يُعزي رئيس النادي الأدبي بجدة في وفاة والده



جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه لرئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله عويقل السلمي في وفاة والده -رحمه الله - .

وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم ، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.

// انتهى //

15:05ت م

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جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازيه لرئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله عويقل السلمي في وفاة والده -رحمه الله - .وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم ، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته ، مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد.// انتهى //15:05ت م0149

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