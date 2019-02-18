السعودية اليوم / القبض على إرهابي وتدمير قنبلة تقليدية الصنع وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

قبض الجيش الجزائري على عنصر إرهابي ودمر قنبلة تقليدية الصنع بالمسيلة وتيزي وزو .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت بـ 7 مهربين وحجزت ماكان لديهم من مواد معدة للتهريب في مناطق تمنراست وعين قزام، كما أوقفت 73 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جيجل وتمنراست .

// انتهى //

15:00ت م

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الجزائر 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسقبض الجيش الجزائري على عنصر إرهابي ودمر قنبلة تقليدية الصنع بالمسيلة وتيزي وزو .وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت بـ 7 مهربين وحجزت ماكان لديهم من مواد معدة للتهريب في مناطق تمنراست وعين قزام، كما أوقفت 73 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جيجل وتمنراست .// انتهى //15:00ت م0143

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