السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يواصل غداً جولاته التفقدية للمحافظات الشرقية للمنطقة



جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة غداً ، جولاته بزيارة المحافظات الشرقية للمنطقة.

ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، خلال الزيارة بعددٍ من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، وكذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير تلك المحافظات.

ويدشن سموه ، عددًا من المشروعات والمبادرات ، ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ، كما يلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظات المزمع زيارتها ، وسيقف سموه خلال زيارته لمحافظات المويه ، والخرمة ، ورنية ، وتربة ، وميسان ، والطائف ميدانياً على عدد من المشروعات ، ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها ، كما يستعرض المتعثرة منها ، ومناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

يرافق نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، خلال زيارته عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة ، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات ، بغية تسريع آليات اتخاذ لقرارات المناسبة حيال بعض المشاريع .

// انتهى //

15:00ت م

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جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسيواصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة غداً ، جولاته بزيارة المحافظات الشرقية للمنطقة.ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، خلال الزيارة بعددٍ من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، وكذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير تلك المحافظات.ويدشن سموه ، عددًا من المشروعات والمبادرات ، ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والأعيان ، كما يلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظات المزمع زيارتها ، وسيقف سموه خلال زيارته لمحافظات المويه ، والخرمة ، ورنية ، وتربة ، وميسان ، والطائف ميدانياً على عدد من المشروعات ، ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها ، كما يستعرض المتعثرة منها ، ومناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.يرافق نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، خلال زيارته عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة ، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات ، بغية تسريع آليات اتخاذ لقرارات المناسبة حيال بعض المشاريع .// انتهى //15:00ت م0142

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