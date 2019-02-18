السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش التثقيف الصحي وتعزيز الصحة في تدريب عملي بالقاهرة



القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المركز العربي للتوعية الصحية (وعي)، تدريبًا عمليًا في أساسيات التثقيف الصحي وتعزيز الصحة في الوطن العربي في القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس المقبل.

وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم، أن التدريب يشمل محاضرات تساعد على فهم الفرق بين التثقيف الصحي وتعزيز الصحة وتثقيف المرضى، مع التطبيق العملي لفهم السلوك البشري وتحديد العوامل المساعدة والممكنة والمعززة لأي سلوك، وتحويل السلوك إلى عاده صحية.

كما يتضمن التدريب شرحًا لأساليب التعامل مع الأعلام، وكتابة خطة عمل لبرنامج صحي متكامل وتدريب عملي وخطوات مفصلة لكيفية تخطيط برنامج لتعزيز الصحة بدءًا من تحديد الحاجة والأولويات ومعرفة أسبابها وصياغة الهدف الصحي والتثقيفي وتحديد الفئة المستهدفة الأولية والثانوية وتحديد مختلف التداخلات بما فيها تحديد الرسالة الموجهة لكل فئة بناء على الحاجة المحددة والاختبار المبدئي للرسالة ثم تحديد الجهات التي قد تدعمك ثم وضع الخطة الزمنية التفصيلية للتنفيذ وكيفية التقييم.

// انتهى //

14:52ت م

0139



القاهرة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المركز العربي للتوعية الصحية (وعي)، تدريبًا عمليًا في أساسيات التثقيف الصحي وتعزيز الصحة في الوطن العربي في القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس المقبل.وأوضح مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم، أن التدريب يشمل محاضرات تساعد على فهم الفرق بين التثقيف الصحي وتعزيز الصحة وتثقيف المرضى، مع التطبيق العملي لفهم السلوك البشري وتحديد العوامل المساعدة والممكنة والمعززة لأي سلوك، وتحويل السلوك إلى عاده صحية.كما يتضمن التدريب شرحًا لأساليب التعامل مع الأعلام، وكتابة خطة عمل لبرنامج صحي متكامل وتدريب عملي وخطوات مفصلة لكيفية تخطيط برنامج لتعزيز الصحة بدءًا من تحديد الحاجة والأولويات ومعرفة أسبابها وصياغة الهدف الصحي والتثقيفي وتحديد الفئة المستهدفة الأولية والثانوية وتحديد مختلف التداخلات بما فيها تحديد الرسالة الموجهة لكل فئة بناء على الحاجة المحددة والاختبار المبدئي للرسالة ثم تحديد الجهات التي قد تدعمك ثم وضع الخطة الزمنية التفصيلية للتنفيذ وكيفية التقييم.// انتهى //14:52ت م0139

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش التثقيف الصحي وتعزيز الصحة في تدريب عملي بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.