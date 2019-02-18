

سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نواف بن نازل الدغماني.

وأعرب فضيلة رئيس المحكمة عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، وحرصها على كل ما يحقق العدل للجميع ، داعيا الله أن يُتِمّ توفيقه على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة .

كما نوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع .

// انتهى //

14:44ت م

0132



سكاكا 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نواف بن نازل الدغماني.وأعرب فضيلة رئيس المحكمة عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، وحرصها على كل ما يحقق العدل للجميع ، داعيا الله أن يُتِمّ توفيقه على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة .كما نوه سمو نائب أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع .// انتهى //14:44ت م0132

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يستقبل رئيس المحكمة العامة بسكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.