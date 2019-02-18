

ينبع 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

رأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة اليوم, اجتماعًا لرؤساء المراكز التابعة لمحافظة ينبع.

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالجميع, مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها, لافتًا الانتباه إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وسمو نائبه المستمرة بالوقوف على احتياجات المواطنين في أماكنهم وتقديم أفضل الخدمات لهم .

ووجه خلال الاجتماع رؤساء المراكز بأهمية تلمس احتياجات المواطنين الخدماتية والإنسانية والرفع عنها أولًا بأول والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين عند مراجعاتهم وتسهيل معاملاتهم والمتابعة لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءتها وتحسين أداء المراكز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدماتية والإدارية والتنظيمية.

// انتهى //

14:44ت م

0131



ينبع 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسرأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة اليوم, اجتماعًا لرؤساء المراكز التابعة لمحافظة ينبع.وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالجميع, مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها, لافتًا الانتباه إلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة, وسمو نائبه المستمرة بالوقوف على احتياجات المواطنين في أماكنهم وتقديم أفضل الخدمات لهم .ووجه خلال الاجتماع رؤساء المراكز بأهمية تلمس احتياجات المواطنين الخدماتية والإنسانية والرفع عنها أولًا بأول والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين عند مراجعاتهم وتسهيل معاملاتهم والمتابعة لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءتها وتحسين أداء المراكز.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المراكز الخدماتية والإدارية والتنظيمية.// انتهى //14:44ت م0131

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ ينبع يرأس اجتماعًا لرؤساء المراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.