السعودية اليوم / أمانة تبوك تغلق عشرة مستودعات للرخام والسيراميك لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية



تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

أغلقت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة, مؤخراً عشرة مستودعات للرخام والسيراميك في المنطقة الصناعية بتبوك لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن إدارة الرقابة الشاملة وخلال جولاتها الرقابية , ضبطت عدداً من المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية المتمثلة في عدم الاهتمام بالنظافة أمام مواقع تلك المستودعات الأمر الذي كان سبباً في تراكم كثير من مخلفات الرخام والسيراميك.

وبين المهندس الغبان بأنه جرى إغلاق عشرة مستودعات مخالفة، و إلزامها بتنظيف جميع المخلفات المتراكمة في المواقع المقابلة لها, وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم رمي المخلفات في غير المواقع المخصصة لها.

// انتهى //

14:43ت م

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تبوك 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واسأغلقت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة, مؤخراً عشرة مستودعات للرخام والسيراميك في المنطقة الصناعية بتبوك لعدم التزامها بالاشتراطات البلدية.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أن إدارة الرقابة الشاملة وخلال جولاتها الرقابية , ضبطت عدداً من المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية المتمثلة في عدم الاهتمام بالنظافة أمام مواقع تلك المستودعات الأمر الذي كان سبباً في تراكم كثير من مخلفات الرخام والسيراميك.وبين المهندس الغبان بأنه جرى إغلاق عشرة مستودعات مخالفة، و إلزامها بتنظيف جميع المخلفات المتراكمة في المواقع المقابلة لها, وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم رمي المخلفات في غير المواقع المخصصة لها.// انتهى //14:43ت م0129

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