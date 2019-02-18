السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة

جدة 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة السفير جمال بالخيور .

واستمع سموه خلال الاستقبال إلى نبذة عن أعمال الفرع ، والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً فيما يتعلق بالحج والعمرة.

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// انتهى //

14:27ت م

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