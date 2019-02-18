السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء ومفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 2:21 مساءً, 18 فبراير 2019 م Advertisements روابط ذات صلة “السعودية للكهرباء”: 3 مبادرات لدعم التصنيع المحلي 2:18 مساءً 18 فبراير, 2019 اختتام الندوات الخاصة لمعرض “الفهد.. روح القيادة” بالكويت غدا الثلاثاء 2:16 مساءً 18 فبراير, 2019 هيئة الربط الخليجي تختتم منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الـ 5 1:57 مساءً 18 فبراير, 2019

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