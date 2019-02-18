السعودية | هيئة الربط الخليجي تختتم منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الـ 5

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 18 فبراير 2019 م

المناطق - الرياض

اختتمت اليوم بدولة الكويت، فعاليات منتدى تجارة الطاقة الكهربائية الـ 5 بعنوان “تطوير أسواق الطاقة لدعم الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون”، الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي الخليجي.

ويعد المنتدى أحد الفعّاليات البارزة التي تنظمها الهيئة ضمن مبادراتها الاستراتيجية لتحفيز تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الوفورات والمكاسب الاقتصادية لقطاع الطاقة الكهربائية.

ويجمع المنتدى نخبة من صنّاع السياسات ونخبة من خبراء تجارة الطاقة حول العالم، وخبراء القطاعات ورواد التكنولوجيا، كما يوفّر منصة تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتعرّف على التطورات التي تمر بها صناعة الطاقة وسبل التكيّف مع التحديات واغتنام الفرص الناشئة في تجارة الطاقة.

كما يهدف المنتدى إلى تسريع خطوات تجارة الطاقة في منطقة الخليج وتفعيل الآليات الضرورية لرفع كفاءة خدمات الكهرباء في المنطقة وتقليل انقطاعها إلى الحد الأدنى من خلال التنسيق الوثيق بين كافة الأطراف المعنية في دول الخليج.

وتضمن المنتدى خمس حلقات نقاشية، ناقش المتحدثون فيها تعظيم الفوائد من تشغيل الرابط الكهربائي والخدمات المصاحبة للشبكات، وتطوير التعاضد الاقتصادي في قطاع الطاقة، والفوائد الاقتصادية من مشاريع الربط الكهربائي، والأُطُر القانونية والتنظيمية لتطوير أسواق الكهرباء، ومناقشة أسواق الكهرباء وحاجات السوق وتصاميمه، كما أن من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر، البدء بمبادرات تساعد على تمكين شركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون من تفعيل منصة تجارة الطاقة للتمكن من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي.