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أمير الشرقية يبحث الموضوعات المشتركة مع القنصل الأمريكي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران راتشنا كورهونن.

ورحب سموه بالقنصل العام الأمريكي، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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