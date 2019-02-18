فيديو.. الأمير محمد بن سلمان : باكستان لها مكانة كبيرة في المملكة

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالعلاقات السعودية الباكستانية مؤكدا أنها نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية. وقال ولي العهد في كلمة له خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقيم له اليوم في القصر الرئاسي بحضور الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان إن العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وباكستان ترتكز على مبدأ التضامن الإسلامي وإنها نموذج تحتذي به الأمم الأخرى، حيث تعود العلاقات إلى نحو 67 عاماً شهدت فيها العلاقة تطوراً ثابتاً عاد بالفائدة على كلا البلدين.

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