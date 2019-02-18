شكرا لقرائتكم تعرف على قصة المركبة التي أقلت الأمير محمد بن سلمان لمقر رئاسة الجمهورية الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منذ قليل، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد على مركبة يجرها فرسان.

وهذه المركبة تسمى بگھی Buggy، وكانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر.

وتستخدم هذه المركبة الآن في باكستان في مناسبات الأفراح الاجتماعية والمراسم رفيعة المستوى.



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