الان تتابع ولي العهد يأمر بإطلاق سراح ألفي سجين باكستاني في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إطلاق 2107 سجناء باكستانيين في سجون المملكة، حسب ما أعلنه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

يشار إلى أن مجلس علماء باكستان، تقدم بالشكر لولي العهد، بمناسبة صدور التوجيه الكريم بالعفو الشامل عن السجناء من أبناء باكستان الذين لم يصدر بحقهم حكم قضائي في جرائم جنائية.