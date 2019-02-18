الاستعلام عن حافز الضمان الاجتماعي والرعاية برقم الهوية عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الاستعلام عن حافز الضمان الاجتماعي، قام موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتوفير خدمة مخصصة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وتمكن هذه الخدمة المستفيدين من وزاره العمل والتنمية الاجتماعية من الاستفسار عن وضع سجل الحالة المرسل إلى برنامج حافز.

وقد قامت الوزارة بإنشاء هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة،لكي يقوم المستفيد من الاستفسار عن حوافز الضمان الاجتماعي بكل سهولة، وسوف تظهر له النتائج والتي لا تخلو عن الأتي:

غير مدرج رقم الدخول في سجلات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المرسلة إلى الحافز.

الرقم الذي تم إدخاله ليس في سجلات المستفيدين من خدمات وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة.

يحصل المستفيد علي إعانة مالية والمبلغ الذي حصل عليه خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة هو 0 ريال.

رابط الاستعلام عن حافز الضمان الاجتماعي

يمكنك الاستفسار عن حافز الضمان الاجتماعي من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعند دخولك سوف تجد الاستعلام عن حافز الضمان الاجتماعي قم بالضغط عليها، قم بتحديد الاستعلام (الضمان أم الرعاية)، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، والرمز المدرج في الصورة والنقر على عرض لتظهر لك النتائج التي تريد الاستعلام عنها.