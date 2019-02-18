شكرا لقرائتكم خبر عن على ارتفاع 40 ألف قدم.. «السعودية» تهنئ «تعليم الطائف» بالمركز الأول والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)
فاجأت الخطوط السعودية على رحلتها القادمة من الرياض والمتجه للطائف، عددا من منسوبي تعليم الطائف بعد تحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها التاسعة، وعلى رأسهم مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي بمناسبة حصول إدارته على المركز الأول في جائزة وزارة التعليم للتميز الإداري، وانتقالها من مرحلة الإدارة المبادرة إلى مرحلة الإدارة المنجزة.
كما قدمت الخطوط السعودية التهنئة لرانية المالكي لحصولها على المركز الرابع على مستوى المملكة بجائزة التعليم للتميز في فئة المعلمة المميزة.
وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ توج تعليم الطائف بجائزة التعليم للتميز في دورتها التاسع وحصولها على المركز الأول في فئة التميز الإداري، كما سلم جوائز التعليم للتميز للمميزين من تعليم الطائف لتحقيقهم نتائج متقدمة في فئات المشرف المتميز والإدارة والمدرسة المتميزة والمعلمة المتميزة خلال حفل وزارة التعليم السنوي في مسرح الوزارة بالرياض أخيراً.
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