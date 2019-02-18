شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الاثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن تركي، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير نواف بن سعود بن هذلول، والأمير محمد بن بدر بن محمد، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير طلال بن بندر بن ثنيان، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل، والأمير تركي بن ناصر بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله، والأمير سعود بن بدر بن سعود، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير سلطان بن خالد بن ثنيان.

صور

صور

صور

صور

صور

صور

صور

صور

صور

صور