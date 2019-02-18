شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات العسكرية» تتعاون مع «إل 3 تكنولوجيز» في الأشعة الكهروضوئية وتحت الحمراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «إل 3 تكنولوجيز» اليوم (الاثنين)، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون داخل المملكة العربية السعودية في مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/IR وأنظمة المهام الخاصة.

وتسعى المذكرة الموقعة إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تسهم في تعزيز القدرات المحلية في الصناعات الجوية والدفاعية، وستُمكِّن الشركتين من العمل معاً من أجل تطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهمات الخاصة داخل المملكة، التي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلاً عن السعي إلى اقتناص الفرص الإستراتيجية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) الدكتور أندرياس شوير، أن مذكرة التفاهم الإستراتيجية مع شركة إل 3 تكنولوجيز «تأتي جزءاً من التزامنا بدعم أهداف رؤية المملكة 2030، إذ نعمل بشكل وثيق لتطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهمات الخاصة في السوق المحلية، إلى جانب إنشاء مركزٍ للتميز في هذه المجالات التقنية الجديدة»، مشيراً إلى أنه وخلال السنوات الـ10 القادمة، نتوقع دعماً شاملاً لدورة حياة هذه التقنيات المتقدمة، بدءاً من أعمال البحث والتطوير المستقلة، ووصولاً إلى الاستدامة في هذه المجالات الحيوية.

من جهته، قال نائب أول للرئيس والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال العالمية لشركة «إل 3 تكنولوجيز» ستيفن أوبراين: «يُعَد تأسيس هذه العلاقة مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية جزءاً مهماً من إستراتيجية النمو التي نعتمدها على مستوى العالم، ومن خلال التعاون المثمر بين الطرفين، سنكون قادرين على توفير إمكانات الاستدامة والتدريب والتصنيع داخل المملكة العربية السعودية، بحيث نوسع دعمنا المقدم إلى الحكومة السعودية وقواتها المسلحة».

وتركز المذكرة الموقعة بين شركة «إل 3 تكنولوجيز» والشركة السعودية للصناعات العسكرية على إنشاء مركز داخل المملكة لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات والحلول المتقدمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة حسب متطلبات العملاء.

وتُعَد «إل 3 تكنولوجيز» إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في الصناعات الداعمة لعمليات القوات المسلحة، إذ تعمل منذ أكثر من 43 عاماً في مجال تصميم وتصنيع أنظمة الاستشعار والتصوير والاستهداف متعددة الأغراض المراقبة والاستطلاع، وأنظمة الاتصالات والشبكات، والأنظمة الإلكترونية للأساطيل الجوية العسكرية والأمنية، والتجارية على مستوى العالم، وباعتبار امتداداً فورياً لهذه الصناعات، تعمل «إل 3 تكنولوجيز» بشكلٍ نشطٍ على تصميم وتكامل أنظمة مهمات قابلة للتخصيص بشكل كامل للمركبات الجوية والبرية والسفن.