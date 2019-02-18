، الهلال الأحمر في جدة يشارك في معرض "التوعية بأضرار المخدرات" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّن التعريف بتطبيق "أسعفني" لتقديم بلاغات عبر الهواتف الذكية

شاركت إدارة التوعية والإعلام وإدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في فعاليات معرض التوعية بأضرار المخدرات تحت شعار "حياتك أهم".

وتستضيف المعرضَ ثانويةُ خالد بن الوليد بمحافظة جدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، برعاية وحضور مدير مكتب التعليم بالنسيم بمحافظة جدة الدكتور سعود السلمي، وقائد ثانوية خالد بن الوليد فوزي الزهراني والمرشد الطلابي الأستاذ إبراهيم؛ وذلك لمدة خمسة أيام.

وقال مشرف التوعية والإعلام بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبو زيد: الفعالية تهدف إلى إيجاد بيئة خالية من المخدرات، عبر نشر ثقافة الوعي؛ من خلال الوسائل المختلفة لتعزيز القيم والمحافظة عليها.

وتضمّن البرنامجُ الكثيرَ من الفقرات والفعاليات، ومعرض لأضرار التدخين والمخدرات.

واستهدفت المشاركةُ توعيةَ الطلاب بخطورة المخدرات، وحماية أبنائنا وشبابنا من هذا الخطر الداهم؛ وهو إدمان المخدرات، وأيضاً تقليل نسب حوادث السيارات الناتجة بسبب تعاطي السائقين للمخدرات أثناء القيادة؛ مما قد يودي بحياة الكثيرين، وتوعية أبنائنا المتدربين للفعاليات بشأن خطورة التهور في القيادة وكل ما قد ينتج عنه من إصابات.

وتم التركيز على التجمهر أثناء الحوادث، التي تعيق أداء المهام، وتؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، مع ما قد يقع من جانب بعض الفضوليين من مخالفات غير مقبولة؛ كالنقل الخاطئ للمصاب الذي قد يضاعف الإصابة، وغير ذلك من السلوكيات الخاطئة.

وتم التعريف بتطبيق "أسعفني" الخاص باستقبال بلاغات طلب الخدمة الإسعافية عبر الهواتف الذكية.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة.

واستوقفت الأركان المشاركة بالمعرض الزائرين، وأبرزت تأثير التدخين على صحة الإنسان وعرضت قصصاً معبرة لأشخاص أقلعوا عن المخدرات، وأبحاثاً علمية مثّلت "مفاجئة" لكثير من المتدربين.

وقدمت "مكافحة المخدرات" عرضاً حياً لأنواع المخدرات وآثارها الصحية في الركن المخصص لها بالمعرض.

وشدد ممثلو الجهات الحكومية والخاصة المشاركون، على أهمية مثل هذا التعاون الذي يواكب المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" لتوحيد الجهود في مكافحة المخدرات بالمملكة.