، شاهد .. ولي العهد يصل القصر الرئاسي الباكستاني على مركبة تجرها الفرسان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بكهي" كانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر

رصدت عدة صور لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية #إسلام_أباد اليوم، على مركبة يجرها فرسان.

ووفق حساب "باكستان بالعربي" على "تويتر"، فهذه المركبة تسمّى بگھی Buggy كانت آلة تنقل الملوك والأمراء في القرن الثامن عشر، وتستخدم الآن في #باكستان في المناسبات.