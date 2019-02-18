محمد بن مسعود - الدمام - #ولي_العهد يتقلّد وسام "نيشان باكستان" أرفع وسام مدني في البلاد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-18 قلّد الرئيس الباكستاني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، أرفع وسام مدني في البلاد "نيشان باكستان". 18 فبراير 2019 - 13 جمادى الآخر 1440 12:57 PM قلّد الرئيس الباكستاني ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، أرفع وسام مدني في البلاد "نيشان باكستان". ، #ولي_العهد يتقلّد وسام "نيشان باكستان" أرفع وسام مدني في البلاد ،

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