كشف والد المبتعث بندر البارقي الذي عثر علیه مشنوقاً في مقر سكنه بولاية كالیفورنیا الأمريكیة عن تفاصيل جديدة في الواقعة، مشيراً إلى أن رفض ابنه الدخول في أنشطة مشبوهة مع أشخاص سعوديين هو السبب في وفاته.
وقال عامر البارقي وفقاً لـ”الوطن”، إن التفسيرات الخاصة بانتحـار بندر غير صحيحة، لافتاً إلى أن نجله أبلغه بوجود مؤامرة تحاك ضده ومضايقات من قبل مجموعة أشخاص سعوديين.
وأضاف أن تلك المجموعة من مدمني المخدرات وكانوا يريدون من نجله الانخراط معهم في أنشطتهم المشبوهة، مبيناً أنه أبلغ القنصلية باسم أحد هؤلاء الأشخاص للتحقيق معه، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه ينوي السفر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمتابعة حيثيات القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر والد المبتعث البارقي يفجر مفاجأة: ابني راح ضحية مؤامرة من أشخاص سعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.