ولي العهد يوجه بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد الباكستاني فرمان خان في مسقط رأسه

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء مركز صحي باسم الشهيد فرمان علي خان، وذلك في إقليم خيبر بختونخواه، الإقليم الذي نشأ وترعرع فيه الشهيد.
وصدر التوجيه أثناء زيارة ولي العهد إلى باكستان، نظير ما قدم فرمان من عمل بطولي مشرف، وتأكيداً على ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وإنسانية فريدة على كافة المستويات.
يشار إلى أن الشهيد فرمان علي خان، قد تم منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عرفاناً لما قام به من عمل بطولي خلال السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 1430هـ بإنقاذه أربعة عشر شخصاً واستشهاده غرقاً وهو يهم بإنقاذ آخرين، كما تم تسمية أحد شوارع جدة باسمه.
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