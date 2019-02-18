كست الثلوج والأمطار أمس قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك، فيما شهدت المناطق الشمالية منها تدني في درجات الحرارة. على الجانب الأخر شهدت الأجواء إقبالا لافتا للأهالي والمتنزهين لمشاهدة الثلوج على قمم الجبال والسهول والأودية في جبل اللوز، وممارسة هوية التزلج على الجليد.

فيما انتشرت الأجهزة الأمنية لمواجهة أي طارئ، في ظل ما تشهده الطرق المؤدية إلى مناطق تساقط الثلوج من كثافة في الحركة المرورية.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، قد أعدت خطة شاملة للطوارئ، استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة خلال الساعات القادمة من اليوم الأثنين.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الثلوج تكسو جبال اللوز بتبوك وتحوله للون الأبيض.. والأهالي يستخدمونه كساحة للتزلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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