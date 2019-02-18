تثبيت موظفي البنود والعقود يشعل تويتر بعد تصريحات وزير الخدمة المدنية

أشعل هاشتاج “#تثبيت_موظفي_البنود_والعقود”، موقع “تويتر” بعد تصريحات وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، حول تثبيت موظفي البنود والعقود. وعبَّر مئات المغردين في الهاشتاج عن استيائهم من تصريح “الحمدان”، مؤكددين أنه منذ سنوات وأكثر من 70 ألف من موظفي بند الأجور ينتظرون التثبيت.

وكان “الحمدان”، قال في مداخة على “قناة العربية”: “كانت هناك توجيهات وأوامر صارمة واضحة، والجميع يعرف عنها منهم في القطاع الحكومي، وذلك بإيقاف التوظيف على البنود”.

وأضاف وزير الخدمة المدينة: “تم تثبيت موظفي البنود منذ ٤ سنوات أو أكثر، ولا أعرف إن كان فيه موظفين على بند الأجور حاليًا، وإن وجد فهذا مخالف للتوجيهات السامية”.

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