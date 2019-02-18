رد ولي العهد على طلبين لرئيس الوزراء الباكستاني يشعل مواقع التواصل

أثار رد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ على طلب لرئيس الوزراء الباكستاني، إعجاب المواطنين والمسؤولين الباكستانيين الذين تناقلوا حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّروا عن سعادتهم باهتمام ومحبة القيادة السعودية للباكستانيين.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ قد طلب من ولي العهد، السماح للحجاج الباكستانيين بإنهاء إجراءات سفرهم من المطارات الباكستانية، إلى جانب مناشدته اتخاذ خطوات للإفراج عن بعض السجناء الباكستانيين المسجونين في قضايا جرائم صغيرة.

وردَّ ولي العهد، على طلب رئيس الوزراء الباكستاني، بالقول: “اعتبرني سفير باكستان لدى السعودية.. سنفعل كل ما في وسعنا في هذا الجانب”.