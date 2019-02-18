جماعة أنصار الله تسيطر على منزل الرئيس الراحل ياسر عرفات في صنعاء

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الاثنين، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" تسيطر على منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في العاصمة اليمنية صنعاء.

ونشر الإرياني تغريدة لها على حسابه في "تويتر"، قال فيها: ‏"تزايد المليشيا الحوثية الإيرانية بالقضية الفلسطينية بينما هي تحتل منزل أسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) في العاصمة ‎صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار".

أضاف: ‏"القضية الفلسطينية بالنسبة للمليشيا الحوثية الإيرانية هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس

ورفض وزير الإعلام اليمني، "التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف".

وتابع: ‏"منذ إنشائها لم توجه ‎المليشيا الحوثية الإيرانية أي خدمة للقضية والشعب الفلسطيني سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة".

واستطرد: "الأمرّ من ذلك أنها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الآلاف من الشعب اليمني".

وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" على محافظات بينهما صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014، حيث تقود السعودية تحالفاً عربياً لدعم الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور في مواجهة "الحوثيين" منذ 26 مارس/آذار 2015.

المصدر: رام الله الإخباري