السعودية اليوم / تعليم جازان ينظم غداً ملتقى الرياضيات

جيزان 13 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 18 فبراير 2019 م واستنطلق غداً، فعاليات ملتقي الرياضيات الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تحت شعار " رؤى وطموحات لتعليم وتعلّم الرياضيات"، وتستمر يومين، بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، وذلك بقاعة المراسيم للاحتفالات بصامطةوأوضح مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أن الملتقى يعد أحد البرامج التي أقرت هذا العام ضمن خطة الإدارة "عشرة على عشرة"، الذي يهدف للتطوير المهني والعلمي لمعلمي الرياضيات بالمنطقة، مما سيسهم في تحسين العملية التعليمية داخل حجرة الصف، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتزويد المعلمين والمعلمات بأبرز التوجهات الحديثة في تعليم وتعلم الرياضيات، وتعزيز التواصل العلمي وتبادل الخبرات بين المعلمين والمختصين، وإثراء معلمي ومعلمات الرياضيات بالتقنيات الحديثة، متمنياً للجميع التوفيق وأن يحقق الملتقى أهدافه.من جانبه بيّن مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، أن الملتقى سيستعرض أكثر من 13 ورقة عمل يقدمها عدد من المتخصصين والمتخصصات من تعليم جازان وعدد من الجهات التعليمية داخل المنطقة وخارجها، وستتنوع عناوين أوراق العمل بين المادة العلمية وطرق التدريس والوسائل المساعدة في جعل العملية التعليمية داخل الصف ذات كفاءة عالية، حيث ستناقش أوراق العمل المعايير المهنية لمعلمي الرياضيات، وأبرز البرمجيات في تعليمها، وأثر النمو المهني التخصصي لمعلمي ومعلمات الرياضيات على التحصيل العلمي لطالبات المرحلة الابتدائية، وعدداً من الموضوعات ذات العلاقة، وبعضاً من التجارب المتميزة والمطبقة في الميدان.// انتهى //13:35ت م0089